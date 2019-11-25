Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk- Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:21 Kaynak: İHA
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