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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk- Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti
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