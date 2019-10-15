Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılıyor
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılıyor

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılıyor. Erdoğan, zirveye katılan liderler ile aile fotoğrafı çektirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde ikili temaslarda bulunan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi toplantıya katılan ülkelerin liderleri ile aile fotoğraf çektirdi. - BAKÜ

Azerbaycan, Bakü, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:42 Kaynak: İHA
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