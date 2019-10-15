- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılıyor- Liderler aile fotoğrafı çektirdi

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Bakü 'de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katılıyor. Erdoğan, zirveye katılan liderler ile aile fotoğrafı çektirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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