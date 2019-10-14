Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. zirvesinde Barış Pınarı Harekatını anlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Zirvede hem konseyimizin, hem ikili ilişkilerimiz geleceğini ele alma fırsatı olacak. Muhataplarımıza Barış Pınarı harekatımız hakkında kapsamlı bilgi vereceğiz. Büke'deki temaslarımızın Türk Konseyi üyesi ülkelerle aramızdaki ilişkilere ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Türk Konseyi 7. zirvesine katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Bakü'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hareket öncesi yaptığı açıklamada, "Sayın Aliyev davetine icabetle düzenlene Türk Konseyi 7. zirvesine katılmak üzere Bakü'ye hareket ediyoruz. Seyahatimde bana bakanlarımız ve çeşitli kurum temsilcilerimizden oluşan geniş bir heyet eşlik ediyor. Bakü'ye varışımıza müteakiben ilk olarak Aliyev ile bir araya geleceğiz. Ardından DEİK tarafından düzenlenen dünya Türk İş Konseyi Bakü buluşması vesilesiyle yurt dışında yaşayan iş adamlarımızla bir araya geleceğiz. Türk Konseyi 7. Zirvesi pek çok açıdan tarihe kayıt düşecektir. Zirve öncelikle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçivan anlaşmasıyla kurulan Türk Konseyi'nin 10. yıl dönümüne tekabül ediyor. Bakü zirvesiyle Özbekistan'ın da aramıza tam üye olarak katılışına şahitlik edeceğiz" dedi.



"Hükümet başkanları ile ikili görüşmelerde bulunacağız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Eylül ayından Budapeşte'de konseyimizin Avrupa temsilcilik ofisinin açılışı da teşkilatımıza güç katmıştır. Teklifimiz ile Kazakistan Nur Sultan Nazarbayev'e Türk konseyi onursal başkanı unvanı takdim edilecektir. Aksakalımızın engin tecrübelerinden konsey olarak istifade etmeyi sürdüreceğiz. Türk dünyası içindeki dayanışmanın pekişmesi bizler için bir iftihar vesilesidir. Zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerde bulunacağız. Hem konseyimizin, hem ikili ilişkilerimiz geleceğini ele alma fırsatı olacak. Muhataplarımıza Barış Pınarı harekatımız hakkında kapsamlı bilgi vereceğiz. Büke'deki temaslarımızı Türk Konseyi üyesi ülkelerle aramızdaki ilişkilere ivme kazandıracağına inanıyorum." - İSTANBUL