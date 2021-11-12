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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (2)

12.11.2021 18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız" dedi.

Erdoğan, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörün her türlüsüyle, aşırıcılıkla, ırkçılıkla, İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürme irademizi bir kez daha kayda geçirdik. İklim değişikliği ile salgın gibi krizlere karşı müşterek adım atma yönündeki irademizi vurguladık" ifadelerini kullandı.

Yeni adı ve yapısıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın bundan sonra "daha hızlı ve ısrarla kök salacağını, büyüyeceğini, gelişeceğini ve serpileceğini" dile getiren Erdoğan, "İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir. Üye ve gözlemci ülkeler olarak bu konuda fikir birliği içinde teşkilatımızın kurumsal yapısını ve vizyonunu güçlendirecek adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

" Binali Yıldırım'ı 'Aksakalımız' olarak ciddi görevler bekliyor"

Teşkilatın sekretaryası için tahsis edilen tarihi Arif Paşa Konağı'nın resmi açılışını, bugün üye ülkelerin bayraklarını göndere çekerek yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik. Kendi içinde ve çevresinde barış ve istikrara katkı yapan, küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan, güvenlik ve refah içinde bir Türk Dünyası hedefliyoruz. Bunun için Türk Dünyası'nı teknoloji tasarımı ve üretimi başta olmak üzere, her alanda insanlığa hayırlı hizmetler sunacak bir konuma çıkartmakta kararlıyız. Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım Bey'i bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin Aksakal'ı olarak buradaki hizmetlerini inşallah sürdürecek. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza belirlediğimiz stratejik vizyon çerçevesinde kararlılıkla devam edeceğiz. Teşkilatımızın etkin ve özgün bir model oluşturarak uluslararası kamuoyunda ilgi odağı haline geldiğini görüyoruz. Gelecekte ortaya çıkacak talepleri de göz önünde bulundurarak, bugünkü toplantımızda teşkilatımızın gözlemcilik ve ortaklık statülerine ilişkin önemli kararlar aldık. Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaştırma başta olmak üzere, birçok alanda önemli projelere imza atan Sayın Binali Yıldırım'ı, dolayısıyla bundan sonraki süreçte Aksakalımız olarak çok ciddi görevler bekliyor. Önümüzdeki dönemde Türk töresine uygun şekilde Aksakallar Konseyi'ni daha etkin hale getirecek, ülkelerimizi temsil eden Aksakallarımızın tecrübelerinden daha çok faydalanacağız."

"Yeşil Kalkınma hedeflerine öncelik vereceğiz"

Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı'nda Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsüne de ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve'yi "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlediklerini anımsattı.

"Dönem başkanlığımız boyunca Yeşil Kalkınma hedeflerine öncelik vereceğiz" diyen Erdoğan, "Türk Dünyası'nda akıllı şehirlerin sayısının artmasına destek olacağız. Geçtiğimiz günlerde işgalden azat edilen Zengilan'da akıllı şehirleşmenin güzide örneklerinden birinin açılışını, kardeşim İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirmiştik. Bu başarı örneklerini coğrafyamızın her köşesine yaymak istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan ve çevre odaklı bir anlayışla Türk illerinde medeniyeti, geleneği ve modernliği buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, "Geldiğimiz noktada şu gerçeği hepimiz gayet iyi görüyoruz. Kardeşler arasındaki kalbi dayanışmanın ve muhabbetin önünde hiçbir engel duramaz. Aynı manevi hazineden beslenen, ortak geçmiş, kültür ve ataya sahip kardeşleri ayırabilecek hiçbir hudut yoktur. Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz. Soğuk Savaş döneminde birbirleriyle kucaklaşma hayali kuran kardeşler, bugün birlik ve beraberlik içerisinde ortak geleceklerini inşa ediyor" diye konuştu.

"Teşkilat üyesi ülkeler olarak her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Dünyanın pek çok yerinde, çok daha az asgari müşterekle çok daha büyük ve etkin yapıların faaliyet gösterdiğinin unutulmaması gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Teşkilatı sadece ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığı olmanın çok daha ötesinde bir büyük gönül birlikteliğidir. Bu birliği ne kadar ileriye taşırsak, kendimiz, bölgemiz ve dünya için o kadar hayırlı işlere imza atabiliriz. Hiç kimse Türk Devletleri Teşkilatı'ndan rahatsız olmamalı, tam tersine kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının bir parçası olmaya çalışmalıdır. Medeniyetimizin ve kültürümüzün tabii yol haritasına uygun şekilde, teşkilat üyesi ülkeler olarak her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Zirvenin düzenlenmesi kapsamındaki çalışmalarından dolayı Dışişleri Bakanlığına, Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına ve emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Beraberce yürüdüğümüz bu kutlu yolun her daim açık olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Zirvemizin ve aldığımız kararların ülkelerimiz ve Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız"

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın bugün bir ilki gerçekleştirdiğini, artık adanın uluslararası toplantıların da odak noktası haline geleceğini belirten Erdoğan, "Sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası. Bu tür toplantıları, hep aşkımız buydu, heyecanımız buydu. İnşallah Demokrasi ve Özgürlükler Adası dünyadaki sıkıntıların çözümünde adeta bir merkez nokta olsun diye düşünüyorduk ve bugün işte ilk adımı attık. İnanıyorum ki bunun gerisi çok daha farklı bir şekilde gelecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adanın imarı ve inşasındaki gayretlerinden dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) ve mimari noktadaki gayretleri dolayısıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a teşekkür etti.

Bugünkü toplantıda bir adım daha attıklarına işaret eden Erdoğan, "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız. Diğer ülkeler de kalan 500 bin aşıyı inşallah buraya dahil etmiş olacaklar" dedi.

Erdoğan, TURKOVAC'ın yıl sonuna yetişmesi halinde sorun olmayacağını ve TURKOVAC'tan uluslararası merkeze ayrıca aşı gönderme noktasında gayretli olacaklarını sözlerine ekledi.

Basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Afrika, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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