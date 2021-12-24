Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23, 8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor. Amacımız yatırımcı sanayici vatandaşımız için kur oynaklığını azaltmak Türk lirasını değerlendirmek, değerine itibar katmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AHaber'in ortak yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ekonomideki gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son gelişme bütün vatandaşlarımızı aslında Türk Lirası'na güvendiğinin güvenmesi gerektiğin gösteriyor. Hele hele bir Trabzonlu vatandaşımızın bu para konusunda Türk Lirasına kaybettim ama Türk Lirası değer kazansın yeter bana dedi. Bu tabii güzel göstergeydi. Türk Lirası gücünü ekonomik alt yapıdan üretim kapasiteden finansal sektörün sağlamlığından alıyor" dedi.

"KUR SERBEST PİYASADA OLMASI GEREKEN SEVİYEYE KENDİSİ GELECEKTİR"

"Dikkat ederseniz Türkiye'de şu anda ana muhalefet ve yavruları Türk lirasını bir kenara koyup, daha çok dolara Euro'ya endekslenmek istiyorlar. Hatta asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alarak bunun değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu çok yanlış. Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış bir insanın kalkıp o da dövize, Türk Lirası kayba gidecektir demesi çok daha çirkin, hiç yakışmıyor. Geri adım atmaya kalktı, ama bu millet bunu artık yutmaz. Son dönemlerde yurtiçi ve yurtdışı 2008'de de benzeri oldu. Bu tür hareketler kurlarda görülen ve güveni bozmaya yönelik rasyonel olmayan hareketlerdir. Türk Lirası varlıkları güçlendirici paketle bu algıyı bozduk. Vatandaşımızı da hızlı bir şekilde Türk Lirasına geçişin o sabah bütün olduğu gibi kapılara dizilmeleri, buralarda özellikle Türk Lirası'nı oraya getirip, oradan dövizleri bozarak Türk lirası almaları vatandaşımızın kendi milli ve yerli parasına güvenin en güzel göstergesiydi. Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23, 8 milyar lirasının üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor. Amacımız yatırımcı sanayici vatandaşımız için kur oynaklığını azaltmak Türk lirasını değerlendirmek, değerine itibar katmaktır. Kur serbest piyasada olması gereken seviyeye kendisi gelecektir. Şu anda 11 civarında sanıyorum. Bu istikrarlı bir şekilde dayanışmayla bütün istişareli kurullarımızla bunu yerli yerine oturtacağız. Sabırla yola devam etmekte fayda var" dedi.

"VATANDAŞ ŞU ANDA İKİ GARANTİYE SAHİP BİR MERKEZ BANKASI, İKİ HAZİNE, YANİ VATANDAŞIN KAYBI OLMAYACAK"

"Ana muhalefetin ve yavrularının gerçekçi bir yaklaşımı bu güne kadar olmadı. Bundan sonrada olmaz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ara yalanlar dolanlar aldı başını gidiyor. Bay Kemal her alanda olduğu gibi ekonomi de de yalanlara devam ediyor. Çünkü ekonomiden hiç anlamaz. Türk Lirası finansal enstrümanların özendirilmesi önem arz ediyor. Bu araçta vatandaşımızın kur oynaklığından mağduriyetini gidiyor. Vatandaş şu anda iki garantiye sahip bir Merkez Bankası, iki hazine, yani vatandaşın kaybı olmayacak. Burada mağduriyet ortadan kalkmak suretiyle, 3, 6, 9 belirlenen tarihlerde döviz kuru neyse bunun üzerinden parasını bozduracağı zaman karşılığını alacak. Türk Lirası mevduat vadesinin uzatılmasına katkı sağlıyoruz. Vatandaş burada 'devletim benim arkamda' diyerek finansal piyasaların daha etkin izlemesini sağlamış oluyoruz. Vadeden önce para çekilebilir. Daha önce hesap vadesiz hesaba dönüşecek ve sende paranı alacaksınız. Ama artık bir şeye güveneceksin artık kaybın olmayacak. Uygulanan ekonomik programı piyasalarda bu güveni artıracak. Döviz kurunun istikrara kavuşmasını sağlayacak. Özellikle kur stabil hale gelmiş olacak. Kurun stabilizasyonu burada önem arz ediyor. Uzun vadede olumlu katkı sağlamasını ön görüyoruz. Burada ekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, toplumsal refahın artırılması, kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması hükümetlerin görevleri. Bu amaçla bütün dünyada olduğu kamusal finansal malı birçok aracı dünyada nasıl kullanılıyorsa bizde kullanacağız. Özellikle vatandaşı rahatlatacak. Bu araç sayesinde kurdaki oynaklığın kontrol altına alınmasına katkı sağlanıyor, sonuçları itibariyle bütün kesimlerle finansal ve ekonomik sisteme katkı sağlıyoruz. Bu uygulamadan her vatandaşımız faydalanacak. Yeni geliştirilen bu aracın anayasaya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil, yürütmenin fonksiyonlarını kullanmanın doğal bir gereğidir. Geçmişte de kullanılmış bu adımı yeniden uygulamak suretiyle, nasıl bu işi stabil hale getirdiysek, bundan sonraki süreçte de inşallah yürümüş olacak ve bizim paramız kurdaki oynaklıklara esir olmayacak."

"ÇOK KISA BİR SÜREDE KURDAKİ STABİLİZASYON İNŞALLAH GERÇEKLEŞMİŞ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok kısa bir sürede kurdaki stabilizasyon inşallah gerçekleşmiş olacak. Merkez bankamız aceleci hareket etmeyecek. Kademeli bir şekilde burada geldiği yere doğru inşallah dönecek ve Türk Lirası da orada asli gücünü burada da tam manasıyla bulacak. Bu bir hafta mı sürer, daha mı fazla sürer buradaki adımları hazine ve Merkez Bankası olarak adımları atıyoruz" dedi.

"FİYAT ARTIŞLARIYLA HUZURU KAÇIRANLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat artışlarına yönelik denetimlerle ilgili, "Hazine Maliye, Ticaret Bakanımıza hatta Tarım Bakanlığımıza talimatları verdik. Burada kontrollerimiz sıklaştıracağız, asla bunlara taviz vermeyeceğiz. Vatandaşımızı bu şekilde spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Bunun için denetimler sık yapılacak. Denetimlerle vicdan sahip olan marketler, zincir marketler hepsi çıkarken hızla onlarda fiyatları çıkartıp, etiketleri ona göre değiştirenlere atılması gereken adımları mevzuat yasal neyse bu adımlara atacağız. Çünkü burada garip fukara bunlara eziliyor, buna da fırsat vermeyeceğiz. Başta Hazine Maliye, Ticaret Bakanlıklarımız bu adımları atmış durumdalar. Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla bunların üzerine gidecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fiyat artışlarıyla huzuru kaçıranlara müsaade etmeyeceğiz. İnsanımıza nasıl kurdan kurtardıysak fahiş artıştan yalnız bırakmayacağız. Bu noktada Ticaret Bakanlığımızı 81 ilimizde denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz, tedarik zincirini inceliyor, özellikle sebze meyve fiyatlarını yönelik 9 büyük şehirde 10 toptancı halinde denetim gerçekleştirildi. Zincir marketlerde denetimler yapılıyor. Rekabet Kurulunun bazı somut tespitler üzerine kestiği cezalar var. Piyasa koşullarına fahiş fiyat artışlarını tespit etmek gereken tedbirler için gerçekleştiriliyor. Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Ticaret Bakanlığımızı perakende satış noktaları başta olmak üzere tedarik zincirine yönelik 100 bine yakın ürün denetlendi. Salgın döneminde tespit ettiğimiz kurulumuzda inceleniyor. Fahiş fiyat yaptığı tespit edilen firmalara mevzuatın ön gördüğü en ağır para cezası veriliyor, kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Etikette usulsüzlük yapılmak tüketicinin mağdur edildiğini de tespit ettik. Üretici, tedarikçi ve perakendecilere sesleniyorum, fahiş fiyat ve stokçuluğa lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacak" diye konuştu.

"Döviz kurundaki düşüşleri fiyatlara yansıtmayanlara gereken yaptırımı uygulayacağımızı bilinmesini istiyorum" diyen Erdoğan, "Kur düşerken fiyatları indirmeyenler ağır yaptırımlar olacak. Stokçuluk yapanlara yönelik cezaların artırılması için meclisteki çalışmalar tamamlanmak üzere. Stokçuluğa ağır cezalar vereceğiz. Vatandaşlarımızı mağdur eden hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Kur ve küresel emtia fiyatlarındaki artışla fahiş fiyat artışı yapmak açıkça fırsatçılıktır. Hep birlikte bizlerde bunun üzerine gideceğiz. Vatandaşım şunu görecek. Devletim benim yanımda, devletim benim cebimde gözü olanlara fırsat vermeyecek" ifadelerini kullandı.

"OTOMOBİL DİSTRÜBÜTÖRLERİ YETKİLİ BAYİLERDE DENETİMLER BAŞLADI"

Otomobil fiyatlarıyla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otomobil distrübütörleri yetkili bayilerde denetimler başladı. Tüm yönleriyle devam ediyor. Bunlara gereken cezalar veriliyor. Geçtiğimiz günlerde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bir otomobil bayisine en üst sınırdan ceza verildi. Stokçularla yönelik cezalara yönelik düzenlemeler meclis genel kurulu aşamasına geldi. Vatandaşlarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

(İHA)