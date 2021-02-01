Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerce geliştirilen sürücüsüz elektrikli otobüsü inceledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerce geliştirilen sürücüsüz elektrikli otobüsü inceledi

01.02.2021 19:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Sürücüsüz elektrikli otobüs üreten firmalar) Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Sürücüsüz elektrikli otobüs üreten firmalar) Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türk mühendisler tarafından üretilen, Avrupa ve Amerika'nın ilk seri üretim sürücüsüz elektrikli otobüsü Karsan Otonom Atak Electric'in ilk yolcusu oldu.

Sürücü koltuğunun boş olduğu "seviye 4 otonom" özelliklerine sahip sürücüsüz otobüse binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tur atan Erdoğan, otobüste incelemelerde bulunup, üretici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Erdoğan, otobüsle turunu tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yapay zekanın ideal ürünlerinden bir tanesini Karsan ve ADASTEC'in ortaklaşa ürettiğini belirten Erdoğan, bunun test sürüşünün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmış olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Erdoğan, 8 metre boyundaki araçta herhangi bir sesin olmadığını, yapay zekanın yayalara, tüm trafik sinyallerine karşı duyarlı olduğunu belirtti.

-"Bu, aynı zamanda temiz enerjinin de ön adımları"

Bunun Türkiye için bir iftihar vesilesi olduğunun altını çizen Erdoğan, Karsan'ı ve ADASTEC'i tebrik etti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin adını da markalarımızın adını da duyuracaklar, bunda hiç şüphem yok. Bunun da ilk adımının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte de bu seri üretimle birlikte artık mazottu, benzindi bunlar kalkıyor. Her şey artık elektrikliye dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Bu tabi aynı zamanda temiz enerjinin de ön adımları. Çünkü dünya temiz enerjiye gidiyor. Bu iklim değişikliğinin tartışıldığı, en önde olduğu bir sürecin içerisinde... Bize de diyorlar 'Siz niye iklim değişikliği noktasında adım atmıyorsunuz?' Ben bunu diyenlere şunu söylüyorum, Amerika şu anda iklim değişikliği ile ilgili adımı atsın, biz de atarız. Onlar atmaz, biz atarsak... Bizim şu anda sanayimizde durum ortada. Bizim de güçlü bir sanayiye sahip olmamız için her şeyden önce bazı öncü ülkelerin bu adımı atması lazım. Biz, hiçbir zaman bu konuda geride kalmayız, adımı atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir görüşme yaptığını hatırlatarak, kendisine bu konuları görüşmeye hazır olduklarını söylediklerini kaydetti.

Karsan ve ADASTEC'in güzel bir dayanışma örneği verdiğini belirten Erdoğan, "Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun." dedi.

"Acaba fiyatlandırma nasıl olacak?"

Basın mensuplarının, "Otobüsü, yurt içinde yollarda görecek miyiz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önemli olan sürümde kazanabilmek için acaba fiyatlandırma nasıl olacak? Rakamlar yüksek olursa talibi çok fazla olmaz. Patron biliyor bu işi. Gençler daha bu işlerden pek anlamaz, onlar hemen kazanmak isterler." yanıtını verdi.

"Otobüsler Külliyede kullanılacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bunu firma yetkililerine söylediğini, firmanın da "ne kadar isterseniz hemen" dediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle misafirler için bu durumun ses getireceğini söyledi.

"Makam aracınız yapay zekayla sürülebilir mi?" sorusuna Erdoğan, "İlerleyen zamanda niye olmasın? Tabi olur." cevabını verdi.

"Otobüs son derece güvenli ancak ilk bindiğinizde şoför koltuğunda kimsenin olmaması sizi tedirgin etti mi?" sorusuna karşılık da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceden bilgilerini almıştım." dedi.

Otobüse basın mensuplarını da aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme yaptığı otobüse basın mensuplarını da aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarıyla da tur atan Erdoğan, otobüsün şu ada 25-30 kilometre hızla gittiğini belirtti.

Erdoğan, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'a dönerek, "İnan Bey, bunlardan Cumhurbaşkanlığına kaç tane hediye edeceksiniz?" diye sordu. Kıraç, "Kaç tane istersiniz hediye ederiz." yanıtını verdi. Otobüsün özel misafirler için kullanılabileceğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ülkemizde bir ilk. Ülkemizde böyle bir eserin ortaya konmuş olması bizi ciddi manada mutlu etti. İnşallah seri üretime de giriyorlar. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı olarak böyle bir icadı, icraatı ülkemizde gerçekleştirmiş olmak ve bunu da tabi ülkem, milletim, tüm sanayicilerimiz adına yaşamış olmak şahsıma, tüm üreticilerimize ayrı bir mutluluk veriyor. Bundan sonraki süreçte de bu seri üretim bizleri çok daha mutlu edecek. Temennimiz odur ki inşallah bizim sanayi ihracatında, üretiminde biz bu yerli, yapay zeka ile birlikte çok büyük bir mesafeyi almış olacağımıza inanıyorum. Daha da geliştirilecek bu tabi."

Üretici firma yetkililerine, "Bugün 25-30 kilometre hızda gittik ama bu daha da yükselecek. 50'yi bulur mu?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Michigan'da 50 ile gideceğiz yaz başında." yanıtını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Niye önce Michigan da İstanbul değil?" sorusu üzerine Karsan yetkilileri, Michigan'da 200 otonom otobüs satın alma projesi kapsamında aracın kullanılacağı bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tesla sadece bunun için buraya gelir söyleyeyim. Elon Musk'a, 'Sen hep ben yapıyorum diyorsun ama atla gel, bak biz ne yaptık' diyeyim ona." ifadelerini kullandı.

Firma yetkilileri ve mühendislerle fotoğraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarının ardından otobüs önünde fotoğraf çektirdi. Fotoğraf karesine daha sonra firma yetkileri ve mühendisler de girdi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Karsan CEO'su Okan Baş, ADASTEC Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güçlü ve ADASTEC CEO'su Ali Ufuk Peker de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerce geliştirilen sürücüsüz elektrikli otobüsü inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerce geliştirilen sürücüsüz elektrikli otobüsü inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerce geliştirilen sürücüsüz elektrikli otobüsü inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerce geliştirilen sürücüsüz elektrikli otobüsü inceledi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerce geliştirilen sürücüsüz elektrikli otobüsü inceledi - Son Dakika


Son Dakika

Kırmızı Oda Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i kadrosuna kattı Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson, beni yıllarca korkunç şekilde istismar etti Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı Savcının aracına not bıraktığı için gözaltına alınan komşu, 'mala zarar'dan değil 'tehdit'ten yargılanacak Azerbaycan, kimlik belgeleri seyahate onay verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi         
19:52
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor         
19:32
Başakşehir, Galatasaray ile adı anılan Ndayishimiye'yi renklerine bağladı Başakşehir, Galatasaray ile adı anılan Ndayishimiye'yi renklerine bağladı         
19:10
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den 15 milyon TL kazanacak İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den 15 milyon TL kazanacak         
18:54
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı! HDP'li Hüda Kaya polislere vurdu Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı! HDP'li Hüda Kaya polislere vurdu         
17:56
Çift cinsiyetli doğan ikiz oğlaklar görenleri şaşırtıyor Çift cinsiyetli doğan ikiz oğlaklar görenleri şaşırtıyor         
17:09
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti         
15:41
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı         
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti         
14:35
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 20:08:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendislerce geliştirilen sürücüsüz elektrikli otobüsü inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei