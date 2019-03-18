Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Müzeciliğini Güçlendirmek İçin Pek Çok Adım Attık. Ülke Genelinde 142...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Müzeciliğini Güçlendirmek İçin Pek Çok Adım Attık. Ülke Genelinde 142...

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik, 52 yeni müze açtık. Koleksiyonuyla dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni restore ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik, 52 yeni müze açtık. Koleksiyonuyla dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni restore ettik. Böylece 2002'de müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısını 7,4 milyondan 2018'de 28,2 milyona ulaştırdık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Politika
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