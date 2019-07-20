Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır."
Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:12 Kaynak: AA
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