Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın gelişi ve karşılanması

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