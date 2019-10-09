Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fransa, İngiltere ve Almanya, harekatın ardından BM'ye çağrı yaptı
Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı ABD'den Türkiye'nin Suriye harekâtını başlatmasına küstah tepki: Cehenneme giden yolun taşlarını döşüyorsunuz Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 18:02:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]