Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:13 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" - ANKARA
Son dakika: Fransa, İngiltere ve Almanya, harekatın ardından BM'ye çağrı yaptı Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı ABD'den Türkiye'nin Suriye harekâtını başlatmasına küstah tepki: Cehenneme giden yolun taşlarını döşüyorsunuz Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti