Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Siyaseti Açısından Gerçekten Utanç Verici, Yüz Kızartıcı Sahnelere,...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal
'in kurduğu parti olmakla övünen CHP
'de, delegelerden, bu partiye gönül veren üyelerden ziyade, Kandil
'deki terör baronlarının sözü geçiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: AA
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