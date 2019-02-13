Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Siyaseti Açısından Gerçekten Utanç Verici, Yüz Kızartıcı Sahnelere,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Siyaseti Açısından Gerçekten Utanç Verici, Yüz Kızartıcı Sahnelere,...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti olmakla övünen CHP'de, delegelerden, bu partiye gönül veren üyelerden ziyade, Kandil'deki terör baronlarının sözü geçiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Politika
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