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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında da kritik rol oynuyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında da kritik rol oynuyor. Vatandaşlarımızın ekonomik hayattaki başarılarını İngiltere'de siyasi hayata yeterince yansımadıklarını görüyoruz." - LONDRA
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