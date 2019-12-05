Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında da kritik rol oynuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında da kritik rol oynuyor. Vatandaşlarımızın ekonomik hayattaki başarılarını İngiltere'de siyasi hayata yeterince yansımadıklarını görüyoruz." - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, İngiltere, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
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