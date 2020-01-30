Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Cemaati Temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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