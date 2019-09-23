Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğine katıldı - NEW
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.
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