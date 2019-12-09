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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2018 yıl bazlı İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2018 yıl bazlı İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere ulaşarak 189 ülke arasında 59. sıraya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2018 yıl bazlı İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere ulaşarak 189 ülke arasında 59. sıraya yükseldi."
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