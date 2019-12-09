Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2018 yıl bazlı İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye 2018 yıl bazlı İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2018 yıl bazlı İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2018 yıl bazlı İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere ulaşarak 189 ülke arasında 59. sıraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2018 yıl bazlı İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere ulaşarak 189 ülke arasında 59. sıraya yükseldi."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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