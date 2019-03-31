Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 31 Mart Seçimlerini Demokratik Bir Olgunluk İçinde Tamamlamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 31 Mart Seçimlerini Demokratik Bir Olgunluk İçinde Tamamlamıştır."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, 31 Mart seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, 31 Mart seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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