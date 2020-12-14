Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, AB'den yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, AB'den yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. NATO müttefikimiz ABD'den de yaptırım değil, terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz."