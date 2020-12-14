Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, AB'den yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, AB'den yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir"
14.12.2020 19:56
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, AB'den yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. NATO müttefikimiz ABD'den de yaptırım değil, terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz."
Son Dakika Oğuz Çetin, 24 yıl önceki F.Bahçe ayrılığıyla ilgili konuştu: Gitmeye kendimiz karar verdik 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti İstanbul'da suya yüzde 7 zam yapıldı Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak