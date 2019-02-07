Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Abd İlişkileri) Tüm Sıkıntıları, Sınamaları, Direnç Testlerini...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:03 Kaynak: AA
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