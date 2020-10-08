Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu: (2)

08.10.2020 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü, işgalin son bulmasıdır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü, işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur." dedi.

Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'da 13 ülke ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, 5 Afrika ülkesiyle Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını söyledi.

Tüm bu gayretler neticesinde 2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacminin 2019 yılında 26,2 milyar dolara ulaştığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kıtaya olan ihracatımız 2003 yılında sadece 2,1 milyar dolar iken bu rakam 2019 yılı itibarıyla 16,6 milyar doları aştı. Salgının sebep olduğu olumsuzlukların ilişkilerimizde bu yakaladığımız ivmeyi azaltmasına izin vermemeliyiz. 2019 sonu itibarıyla 26,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi, önümüzdeki birkaç yılda 50 milyar doların üzerine taşımalıyız. Tarihimizin en büyük başarılarını elde etmemize rağmen, bulunduğumuz konumu asla yeterli görmüyoruz. Sürekli daha iyiye, daha güzele, daha yükseğe ulaşmanın mücadelesini veriyoruz. Burada şu gerçeği tekrar açık ve net ifade etmek isterim. Kıta ile bin yıllık kadim bağları olan Türkiye, Afrikalıların kader ortağıdır. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Birlikte kazanmayı, birlikte başarmayı, birlikte yol yürümeyi istiyoruz. Yeni yöntemlerle eski kolonyal alışkanlıkların sürdürülmek istenmesini tasvip etmiyoruz. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak, kıtaya yönelik kibirli, buyurgan bakış açısını reddediyoruz."

"Afrika büyük bir öğretmen"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'nın binlerce yıllık birikime, tecrübeye ve zamanı aşan hikmete sahip büyük bir öğretmen olduğunu vurguladı.

Tüm insanlığın "Mama Afrika"dan öğreneceği çok büyük dersler olduğuna inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak kıta ile ilişkilerimizi ilerletirken Afrikalı kardeşlerimizin birikimlerinden de istifade ediyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenleyeceğimiz 3. Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi, bu süreçte bizlere önemli bir fırsat sunacaktır. Bu vesileyle Afrika ülkelerinin değerli liderlerini ve Afrika Birliği Komisyon Başkanı'nı ülkemizde ağırlamaktan şeref duyacağız."

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına da değinmek istediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sebebiyle Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır. Birleşmiş Milletler ve AGİT'in açık kararlarına ve çağrılarına rağmen Ermenistan bu topraklardan çekilmemiştir. Minsk Grubu da sorunu çözme konusunda şimdiye kadar hiçbir irade göstermemiştir. Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü, işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan'ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz. Afrikalı dostlarımız, başta Filistin davası olmak üzere, işgale karşı hep en güçlü tepkiyi vermişlerdir. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında da sizlerin Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inanıyorum."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Afrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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