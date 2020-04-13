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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye aldığı tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
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- "Türkiye aldığı tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:04 Kaynak: AA
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