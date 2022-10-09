Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Erdoğan'ın yanında torunu Ahmet Akif Albayrak da yer aldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Angola, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Angola maçını izledi - Son Dakika

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