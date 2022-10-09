Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Angola maçını izledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Angola maçını izledi

09.10.2022 22:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Angola arasında yapılan 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçını izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Angola arasında yapılan 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçını izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın Nef Stadı'nda oynanan Türkiye-Angola final karşılaşmasını takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Erdoğan'ın yanında torunu Ahmet Akif Albayrak da yer aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 15 bin futbolsever, ellerinde Türk bayraklarıyla Ampute Milli Takımı'na destek verdiler.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Angola, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Angola maçını izledi - Son Dakika

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