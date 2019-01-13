Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Askeri Kapasitesi, Ekonomik, Siyasi ve Diplomatik Kabiliyetleriyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Askeri Kapasitesi, Ekonomik, Siyasi ve Diplomatik Kabiliyetleriyle...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, askeri kapasitesi, ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorundadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, askeri kapasitesi, ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorundadır. Bilhassa savunma sanayi alanında caydırıcılığımız mutlaka çok yüksek olmak durumundadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:49 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alanya'nın Rusya Uyruklu Belediye Başkan Adayı Seçim Çalışmalarına Başladı Jeofizik Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Rufai Çınar, Kıble Yönünün Tespiti İçin Yeni Yöntem Buldu

Uyuşturucudan Kurtulması İçin İhbar Ettiği Oğlu, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı Hande Erçel'in Annesinin Cenazesine Katılan Burak Deniz'in Hali, Yürekleri Dağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 15:11:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Askeri Kapasitesi, Ekonomik, Siyasi ve Diplomatik Kabiliyetleriyle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]