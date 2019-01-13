Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Askeri Kapasitesi, Ekonomik, Siyasi ve Diplomatik Kabiliyetleriyle...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, askeri kapasitesi, ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorundadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Türkiye
, askeri kapasitesi, ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorundadır. Bilhassa savunma sanayi alanında caydırıcılığımız mutlaka çok yüksek olmak durumundadır."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:49 Kaynak: AA
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