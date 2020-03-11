Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ateşkesi rejime ve teröre gücü yetmediği için değil, İdlib'deki... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ateşkesi rejime ve teröre gücü yetmediği için değil, İdlib'deki... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ateşkesi rejime ve teröre gücü yetmediği için değil, İdlib'deki...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ateşkesi rejime ve teröre gücü yetmediği için değil, İdlib'deki krize çözüm yolu bulabilmesi için yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ateşkesi rejime ve teröre gücü yetmediği için değil, İdlib'deki krize çözüm yolu bulabilmesi için yaptı." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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