Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 06:38 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1... - Son Dakika
Son Dakika Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı