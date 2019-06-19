Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu"
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu"
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye
ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu"
Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir
Hadise'ye taciz içerikli mesajlar atan hayranı hakkında savcılık karar verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak yayınla ilgili sert açıklama: Moderatör bütün soruları vermiş
İmamoğlu, Yıldırım'ın ortak yayında verdiği çay davetini hatırlattı