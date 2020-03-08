Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur.' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur."
Son Dakika Bakan Varank'tan sınır güvenliği sözleri: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi