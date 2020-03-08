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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:00 Kaynak: AA
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