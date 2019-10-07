Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Balkanlar'ın istikrarı ve refahında yapıcı rol oynadığını belirterek, "Bölgenin Avrupa-Atlantik yönelimini destekliyoruz. Bölge ülkelerine mevcut sorunları geride bırakarak aralarındaki diyalog ve işbirliğini artırmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.



Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki sene sonra Sırbistan'ı yeniden ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretinin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. yıl dönümüne denk gelmesinin de ayrıca önemli olduğunu vurguladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki sene içerisinde yapılanları değerlendirerek yeni hedefler belirlediklerini söyledi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele alma fırsatı bulduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 140. yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan Devlet Arşivleri'ndeki belge ve fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdiklerini anımsattı. Sergide yer alan çok sayıdaki belgenin Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkinin tarihine ışık tuttuğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "140. yıl için karşılıklı olarak hazırlanan anı pulları ise tarihe yeni bir not daha düşmemize yardımcı olmuştur. Değerli dostuma çok anlamlı bir hediyem olacak orada hem tarih dile gelecek hem de bugün dile gelmiş olacak" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ile ilişkileri geliştirme çabası içinde olacaklarına vurgu yaparak, güvenlikten askeri ilişkilere, eğitimden ulaştırmaya, bilimden sanayi ve teknolojiye pek çok alanda imzalanan anlaşmaların ilişkilerin ahdi temelini daha da tahkim ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşbirliğimiz mükemmel seviyeye ulaşmıştır. Şüphesiz bunda kıymetli dostumun da büyük payı ve katkısı var" dedi.



Eğitim alanında da işbirliğinin geliştiğini, Türkiye Maarif Vakfı'nın Sırbistan'da okul açma çalışmalarına başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bursları ile her yıl Sırbistan'dan onlarca öğrenciye Türkiye'de üniversite imkanı sunulduğunu sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca, FETÖ'yle mücadelede kıymetli dostumun en başından itibaren açıkladığı ve sürdürdüğü desteği unutmamız mümkün değildir. Bir kez daha ülkem ve Milletim adına kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Bölgemizde gönülleri birbirine bağlayan yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa ediyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Balkanlar'ın istikrarı ve refahında yapıcı rol oynadığının altını çizerek, "Bölgenin Avrupa-Atlantik yönelimini destekliyoruz. Bölge ülkelerine mevcut sorunları geride bırakarak aralarındaki diyalog ve iş birliğini artırmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda, uzun süredir yapılamayan Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Üçlü Zirvesi'ni yarın gerçekleştirecek olmamızı çok önemsiyorum. Yarınki Zirve'nin ardından liderler olarak Sremska Raça-Kuzmin hattının temelini atarak Belgrad- Saraybosna otoyol projesini başlatıyoruz. Bölgemizde gönülleri birbirine bağlayan yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa ediyoruz. Sava Nehri üzerinde iki ülkeyi birbirine bağlayacak köprünün temelini atacak olmamız bölge için çok anlamlı bir mesaj teşkil edecektir" dedi. - BELGRAD