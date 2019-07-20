Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Barış Harekatı'nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Barış Harekatı'nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye
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Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir."
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