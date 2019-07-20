Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Barış Harekatı'nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Barış Harekatı'nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Barış Harekatı'nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Barış Harekatı'nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir."
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:08 Kaynak: AA
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