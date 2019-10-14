Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır. Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Mehmetçik'e destek veren Enver Cenk Şahin, kadro dışı bırakıldı! Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi