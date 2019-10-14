Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır."

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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