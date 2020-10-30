Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi...
30.10.2020 20:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir."
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