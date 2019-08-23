Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş, projelerin eseri bir devlet değildir, jandarma okulunun bile 180 yıllık geçmişi vardır, bu devlet bir kabile devleti değildir" "Bu devlet tarihe mal olmuş bir devlettir" "15 Temmuz'da yaşananlar...
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş, projelerin eseri bir devlet değildir, jandarma okulunun bile 180 yıllık geçmişi vardır, bu devlet bir kabile devleti değildir"
"Bu devlet tarihe mal olmuş bir devlettir"
"15 Temmuz'da yaşananlar bu milletin her ferdinin gerektiğinde canını vereceğini anlatan bir örnek olmuştur"
"Bu yol şehadete giden bir yoldur, sıradan ölmek var ama şehadetle kucaklaşmak var"
ANKARACumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
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