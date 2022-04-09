CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, BÖLGESİNDE DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKESİ OLARAK ÖNE ÇIKTI - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, BÖLGESİNDE DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKESİ OLARAK ÖNE ÇIKTI

09.04.2022 22:14
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, BÖLGESİNDE DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKESİ OLARAK ÖNE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın jandarmamızın, sahil güvenliğimizin takdire şayan bir iş birliği ve koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların meyvelerini en güzel şekilde topladık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın jandarmamızın, sahil güvenliğimizin takdire şayan bir iş birliği ve koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların meyvelerini en güzel şekilde topladık. Bu sayede Türkiye bölgesindeki krizlere, sığınmacı akınına, iç ve dış nice provokasyon girişimine rağmen dünyanın en huzurlu, en güvenli ülkelerinden biri olarak ön çıkmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baltalimanı Polisevi'nde güvenlik personeli ile iftar programında bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, son dönemde hedef alınan polislere çağrıda bulunarak, "Sizler bunlara aldırmayın sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak sonuna kadar yanınızdayım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polislerimiz yerleşim merkezlerinde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliğimiz kıyılarımızda ifa ettikleri görevlerle vatandaşımızın huzurunu ve dolayısıyla devletimizin anlamını korumaktadır. ve özellikle de unutmayınız bireyde her işin başı sağlık iken toplumda her işin başı güvenliktir, huzurdur. Şayet her bir insanımız can ve mal güvenliğinden emin şekilde hayatını sürdüremiyorsa diğer hiçbir şeyin önemi yoktur. Sizler işte bu huzurun teminatı olan güvenlik güçlerimizin temsilcilerisiniz. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yad ediyorum" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEYİ HUKUK SINIRLARI İÇİNDE YÜRÜTTÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye uzun süren terörle mücadele döneminde askeriyle, polis ve jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, diğer kamu görevlileriyle vatandaşıyla on binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Buna rağmen terörle mücadeleyi daima hukuk devleti sınırları içinde yürüttük. Hele hele insanlıkla bağdaşmayan yöntemlere asla tevessül etmedik. Hamdolsun sınırlarımız içinde bitirme noktasına getirdiğimiz terörle mücadele sürecimizi alnımızın akıyla bugünlere ulaştırdık. Artık terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemiyor, onları sınırlarımız ötesinde gizlendikleri inlerinde bulup tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve istihbarat teşkilatımız başta olmak üzere bu mücadelede görev alan tüm birimlerimizin tek yumruk olarak birlikte çalışmasıyla terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz. Ülkemizin güvenlik konusundaki başarısı sadece terörle mücadeleden ötesi harekatlardan ibaret değildir. Son dönemde asayişten uyuşturucuyla mücadeleye, organize suçların önlenmesinden trafik hizmetlerine, kıyılarımızın güvenliğinden uluslararası misyon faaliyetlerimize kadar geniş bir alanda tarihimizin en önemli başarılarını elde etti. Emniyet teşkilatımızın jandarmamızın, sahil güvenliğimizin takdire şayan bir iş birliği ve koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların meyvelerini en güzel şekilde topladık. Bu sayede Türkiye bölgesindeki krizlere, sığınmacı akınına, iç ve dış nice provokasyon girişimine rağmen dünyanın en huzurlu, en güvenli ülkelerinden biri olarak öne çıkmıştır. Mesela gelişmiş ülkelerin bile ciddi sosyal kırılmalar yaşadığı salgın döneminde, biz sadece milletimizin huzurunu teminat altına almakla kalmadık. Bu kriz döneminde vefa timleri gibi uygulamalarla güvenlik teşkilatlarımızın, vatandaşlarımıza geniş bir alanda hizmet vermesini sağladık" şeklinde konuştu.

"TÜM GÜVENLİK PERSONELİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIM"

Avrupa'nın denizlerde ölüme terk ettiği sığınmacıları kurtararak tüm dünyaya vicdan ve ahlak dersi verildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii bu tablonun ortaya çıkmasında güvenlik kurumlarımızda, 15 Temmuz'un ardından gerçekleştirdiğimiz reformların önemli bir etkisi vardır. Güvenlik kurumlarımızı sadece FETÖ'den temizlemekle kalmadık kapasitelerini de fevkalade arttıracak reformlar gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diyen Erdoğan, "Zaman zaman özellikle polislerimizin üzerine gelindiğini, ithamlarla zar altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirinin eline aldırmayın. Sadece ve sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak görevini hukuk içinde yürüten meşruiyet çizgisinden ayrılmayan her kamu görevlisi gibi polislerimiz ile personellerinin önemli bir kısmını profesyonelleştirdiğimiz jandarmamızın ve sahil güvenlik personelimizin de sonuna kadar yanındayım" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçleriyle iftarda bir araya geldi: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçleriyle iftarda bir araya geldi: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mülteci, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, BÖLGESİNDE DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKESİ OLARAK ÖNE ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE, BÖLGESİNDE DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKESİ OLARAK ÖNE ÇIKTI - Son Dakika
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