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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır."
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