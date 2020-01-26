Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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