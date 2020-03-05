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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır."
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