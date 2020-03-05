Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:30 Kaynak: AA
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