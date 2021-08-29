CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE BU TEKNOLOJİDE DÜNYANIN EN İLERİ ÜÇ ÜLKESİNDEN BİRİ OLMUŞTUR (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos bizim tarihimizde zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinin en ön safında savunma sanayisi vardır. Tüm dünya tarafından bu başarımız kabul ediliyor. Bu başarının arkasında 'yapamayız' diyenlerin mandacı kafaların arkasında 'en iyisini biz yaparız' diyen inanmış yürekler var. Akıncı ile birlikte Türkiye, bu teknolojide en iyi 3 ülke arasına girmiştir. 10 yıl önce bize bu araçları parayla bile satmayanlar bugün Türk İHA'larını konuşuyor. Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalar giderek derinleşiyor. Salgın hastalık ve göç durumları dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Batı son birkaç yüzyılda hak, hukuk, adalet gibi kaynakları suiistimal ediyor" diye konuştu.

- İstanbul