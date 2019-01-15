Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Bu Zihniyeti Tek Bir Zerresi Kalmayana Kadar Ezip Yok Etmelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Bu Zihniyeti Tek Bir Zerresi Kalmayana Kadar Ezip Yok Etmelidir"

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:49 Kaynak: AA

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