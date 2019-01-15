Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Bu Zihniyeti Tek Bir Zerresi Kalmayana Kadar Ezip Yok Etmelidir"
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:49 Kaynak: AA
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