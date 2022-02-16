Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 20 yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur"
Kaynak: AA
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