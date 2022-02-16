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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine...

16.02.2022 21:11

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 20 yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine...

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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine... - Son Dakika
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