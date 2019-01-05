Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Bundan Sonra da Şartlar Ne Olursa Olsun, Demokrasiden, Hukuk...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, demokrasiden, hukuk devletinden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Türkiye
bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, demokrasiden, hukuk devletinden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:32 Kaynak: AA
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