Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Bundan Sonra da Şartlar Ne Olursa Olsun, Demokrasiden, Hukuk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Bundan Sonra da Şartlar Ne Olursa Olsun, Demokrasiden, Hukuk...

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, demokrasiden, hukuk devletinden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, demokrasiden, hukuk devletinden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:32 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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