Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum"

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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