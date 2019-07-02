Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyel büyük
20 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpekyolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpekyolu
ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum." dedi.
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