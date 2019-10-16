Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak yoktur. Bunun için de arabulucu falan aramıyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:53 Kaynak: AA
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