Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:53 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak yoktur. Bunun için de arabulucu falan aramıyoruz."
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