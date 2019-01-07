Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti Olarak Deaş ve Suriye'deki Diğer Terör Örgütleriyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti olarak DEAŞ ve Suriye'deki diğer terör örgütleriyle mücadelede kesin bir kararlılık içerisindeyiz.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:39 Kaynak: AA
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