Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyetinin Suriye Kürtleriyle veya Komşumuzun Sınırları...
47 dakika önce
IHAAW171744-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyetinin Suriye Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını ifade etmek isterim.
IHAAW171744-SIY/15-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Türkiye
Cumhuriyetinin Suriye
Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını ifade etmek isterim. Amerika
merkezli olarak dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, gerçekleri değil, birtakım çıkar gruplarının bakış açısını yansıtmaktadır." 15.01.2019 17: 17: 44 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:23 Kaynak: İHA
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