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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha önceki saldırılarda olduğu gibi bu saldırının cevabını da...
6 saat önce
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:09 Kaynak: AA
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
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