Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur

20.08.2021 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Erdoğan camiden ayrılırken

gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Afganistan'daki gelişmelerle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan süreci 20 yılı aşkın bir süreç içerisinde gerek tüm dünya, başta batı dünyası olmak üzere, gerek İslam dünyası özellikle buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra ABD'nin müdahalesinde sağlıklı bir müdahaleyi bu ülkelerin hiçbirisi göstermemiştir. Biz Afganistan'a gerek alt yapı, gerek üst yapıda elimizden gelen gayreti gösterdik. Hala da alt yapı ve üst yapı alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim ülkeler; buraya sadece askeri veya silah bu tür şeylerle yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira kendileri aktarmışlardır. Ama bu trilyonlarca liranın nerede harcandığı çok önemlidir. Eninde sonunda bütün bu adımların geldiği yer belli olmuştur" dedi.

"TÜRKİYE'DE ŞU AN 300 BİN AFGANİSTANLI GÖÇMEN SÖZ KONUSUDUR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmış ve Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde, Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş, gelinen netice de ortada. ve şimdi kendileri de söylüyorlar. Biz bütün bu silah, araç, gereç, mühimmat işte bunları nereye bıraktığımız henüz belli değil diye laflar ediyorlar. Amerika bizimle de birtakım görüşmeler yaptı. Taliban ile görüşmelerimiz oldu. Derdimiz o ki, bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır. Ama Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi; 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç aldı' Ama maalesef bu lafların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Yapmakta olduğumuz önleyici duvarların hepsi düzensiz göçleri engellemek içindir" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE TALİBAN'LA DA GÖRÜŞMELER YAPABİLİRİZ"" Suriye'den Türkiye'ye ciddi bir göç olmuştur" diyen Erdoğan,"Yaklaşık 4 milyon. Tüm bunların hepsi göç politikamızın da nerelere şu anda ulaştığını ortaya koyması bakımından bu da isabetlidir. Biz ana muhalefetinin söylediği gibi de biz kapılarımızı ülkemize sığınmakta olan insanlara kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık. Geri gönderilmesi gerekenleri geri gönderme merkezlerinde kontrolle alma suretiyle ülkelerine geri gönderdik.  Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz. Buna kapılı değiliz. Ortada bir gerçek var. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Biz onlara kapıyı kapatacak değiliz. Birçok girişimcimiz şu an Afganistan'da yatırım yapıyor. Biz onları da bırakamayız" diye konuştu.

"ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YALANLAMIŞTIR"

"Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal'dir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman onun dürüstlüğünü yaşamadık. Aynen bu olayda da yine ABD Büyükelçiliği yalanlamıştır, ABD yalanlamıştır. Ama bunlar hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Karadeniz'deki sel afetinde Antalya, Muğla yangın afetlerinde son dönemler Bartın, Kastamonu, Sinop bu bölgelerdeki sel felaketlerinde yaptıkları her şey yalan. Yanlarında zaten yalan makineleri var. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin. Taşıyamacaksınız. Benim milletim gereken dersi sandıkta verecektir. Bu millet dürüst bir millettir. Dürüstlerle bugüne kadar gelmiştir" ifadelerini kullandı.


Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan, Taliban, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur - Son Dakika


Son Dakika

İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi 16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı 15:42 Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı 15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi 15:04 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 14:02 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon 13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon 13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
16:08 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu
16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı
15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı
15:26 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti
15:03 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi
14:47 Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu         
16:09
Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren cani, cinayetin ardından çiğ köfte yiyip nargile içmiş Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren cani, cinayetin ardından çiğ köfte yiyip nargile içmiş         
15:42
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı         
15:36
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti         
15:27
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var         
14:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim"         
13:52
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi         
13:47
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi         
12:49
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 16:22:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement