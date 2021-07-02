Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında gençlerle buluştu.

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Erdoğan: " Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil. Bizim herhangi bir üniversitede özgürlüğü kısıtlamak diye bir derdimiz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerdeki tüm akademik kadrolara baktığımız zaman kadın oranı yüzde 51'in üzerinde. Bu, Cumhuriyet tarihinde görülmüş bir durum değil."