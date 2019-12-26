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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de her şeyin yerlisini ve millisini yaptık sadece ana muhalefet...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de her şeyin yerlisini ve millisini yaptık sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de her şeyin yerlisini ve millisini yaptık sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık." - ANKARA
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